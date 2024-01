Querelle de brevets: la dernière montre d'Apple à nouveau interdite aux Etats-Unis

Masimo affirme avoir inventé cette technologie et accuse Apple d'avoir débauché des employés clés pour l'intégrer dans ses accessoires.

Selon certains médias, Apple prévoit de retirer pour l'instant le système de détection du taux d'oxygène dans le sang des montres concernées (Series 9 et Ultra 2), une solution que Masimo a accueillie favorablement.

Mais le fabricant de l'iPhone soutient que la conclusion de l'ITC est erronée et a fait appel de la décision. L'attente pourrait durer un an ou plus.

Ni Masimo ni Apple n'ont répondu à des sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.