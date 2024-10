Qui est le fonds CD&R, futur propriétaire du Doliprane?

Lundi matin, le groupe pharmaceutique français a formalisé son choix de céder à CD&R 50% d'Opella, sa filiale de médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires dont la valeur d'entreprise atteint quelque 16 milliards d'euros et qui détient 115 marques dans le monde.

Le fonds américain CD&R, choisi par Sanofi pour reprendre sa branche de médicaments grand public dont le Doliprane, est un spécialiste de l'investissement dans des entreprises non cotées, présent en France depuis 2004.

Créé en 1978, CD&R - soit les initiales de ses fondateurs Gene Clayton, Marty Dubilier et Joe Rice - est un des pionniers du capital-investissement, le "private equity" en anglais, qui consiste à investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse, à accompagner leur développement sur plusieurs années, puis de les revendre en engrangeant une plus-value.

Dans un communiqué lundi, CD&R estime qu'"il existe des opportunités significatives de renforcer le leadership d'Opella et d'accélérer sa croissance", afin de "créer un champion français mondial de la santé grand public", selon Eric Rouzier, responsable du pôle Santé Europe du fonds américain et également associé.

Inconnu du grand public en France, le fonds a investi depuis sa création dans plus de 110 entreprises en Amérique du Nord et en Europe, principalement dans les secteurs de l'industrie, des services financiers, de la santé, de la distribution et des technologies.

CD&R comptait fin 2023 un total de 57 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans son portefeuille. Un montant bien moins élevé que ceux de ses homologues américains KKR ou Blackstone, géants du "private equity".

En France, son tout premier investissement date de 2004, dans Rexel, le spécialiste de la distribution de matériel électrique. C'est aussi cette même année que le fonds rachète - au groupe français Veolia - Culligan, filiale américaine de traitement de l'eau.

D'autres investissements dans des entreprises hexagonales suivront, dans la société de services Spie, le groupe d'inspection Socotec et également Mobilux, maison mère des enseignes d'ameublement But et Conforama.

Le fonds est resté neuf ans au capital de Rexel, huit ans dans celui de Spie, il est présent depuis 2019 chez Socotec et depuis 2016 chez Mobilux, soit une durée nettement supérieure à celle pratiquée en moyenne dans le secteur du capital-investissement.