Radio Contact change de look

Après avoir rafraîchi la présentation de différentes marques l'an dernier, le groupe RTL s'est attaqué à Radio Contact, dont le logo n'avait quasiment pas évolué depuis les premières émissions en 1980.

L'entreprise a demandé à l'agence de communication Nonante Cinq de transformer ce visuel tout "en gardant, en préservant son côté proche et naturellement sympathique", explique Philippe Jaumain, directeur marketing et communication à RTL Belgium. Ce dernier ajoute que différents "marqueurs forts" comme le dauphin et la couleur bleue ont été conservés pour parvenir à un résultat "qui nous apparaît plus simple, plus lisible, plus moderne, plus épuré".