Rebond avorté pour le BEL 20 et ses voisins européens

Après une ouverture en légère hausse vendredi l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient rapidement virer au rouge, l'indice bruxellois cédant modestement 0,2% à 3.637 points vers onze heures avec 14 de ses éléments en baisse, Elia (103,40) étant momentanément inchangée.

Le BEL 20 avait bénéficié dans un premier temps du soutien de D'Ieteren (154,50) dont les résultats avaient fait bondir le titre de 7,7%, écart ramené à 0,6% alors que Ageas (37,19) se distinguait en tête avec un bond de 2,4%.

Aperam (26,95) et arGEN-X (486,00) progressaient de 1,4% alors que Solvay (106,10) et UCB (82,66) reculaient de 1,7 et 0,2%, Galapagos (34,55) de 0,2%.