Rebond des marchés en marge des chiffres de l'inflation américaine

Le poids lourd arGEN-X (345,00) bondissait de même de 4,29% tandis qu'UCB (122,55) progressait de 1,91%. Syensqo (96,18) et Galapagos (26,90) gagnaient, pour leur part, 0,55 et 1,82%. Solvay (34,10) restait par contre négative de 1,22%.

Les immobilières se distinguaient avec des bonds de 4,26 et 4,07% pour WDP (27,40) et Cofinimmo (62,70), alors qu'Aedifica (63,80) gagnait 3,82%.

AB InBev (61,06) valait 1,06% de plus que la veille, KBC (70,02) et Ageas (45,68) s'appréciant de 1,60 et 0,35%, Elia (103,70) et Sofina (230,20) de 2,88 et 1,05%.

Lotus Bakeries (9.870) gagnait 0,51% tandis que D'Ieteren (215,80) et Umicore (20,96) abandonnaient 0,92 et 1,69%. Melexis (82,45) reculait de 1,38%, mais gagnait en fait 1,54% compte tenu de son détachement de coupon.

Hors BEL 20, Bpost (3,405) reculait de 1,02% pour un gain final de 2,87%, compte tenu de la soustraction du dividende. Cenergy (8,67) gagnait 5,1%, Titan Cement (30,90) et Home Invest (17,06) progressant de 4%, VGP (111,80) et Montea (86,70) de 2,6 et 3%, Xior (30,05) et Inclusio (14,40) de 3,4 et 2,8%.