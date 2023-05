Rebond modéré à la Bourse de Paris en attendant la Fed

"Bien que le marché s'attende à une pause après cette réunion, il est probable que la Fed ne donne pas d'indications sur l'avenir et qu'elle reste dépendante des données", estime Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

La Fed annoncera sa décision dans un communiqué de presse à 20 heures puis le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard.

Les investisseurs s'attendent à une nouvelle hausse modérée du taux directeur principal de la banque centrale américaine, d'un quart de point de pourcentage, comme en mars, tout en espérant entendre des messages plus accommodants pour les prochains mois.

En l'absence de mise à jour des estimations concernant l'évolution des taux d'intérêt lors de cette réunion, "les marchés se concentreront sur toute modification de la déclaration de politique générale et sur les remarques du président Powell lors de la conférence de presse", souligne l'expert.

Selon l'agence d'informations financières Bloomberg, plusieurs responsables politiques américains, dont les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont appelé, dans une lettre, le patron de la Fed à interrompre son resserrement monétaire.

Jerome Powell répète depuis des mois que ramener l'inflation américaine vers sa cible de 2% sera un exercice long et difficile, mais nécessaire alors que depuis plus d'un an, la Fed remonte ses taux pour renchérir le coût du crédit, un moyen de faire ralentir la consommation pour brider ainsi la hausse des prix.