Record de faillites en février

En février, 1.005 faillites ont été enregistrées en Belgique. Il s'agit d'un record pour un mois de février, indique le bureau GraydonCreditsafe vendredi. En Flandre, 617 faillites ont été enregistrées, contre 145 à Bruxelles et 229 en Wallonie.

Le nombre d'entreprises déclarées en faillite en Belgique était supérieur de plus de 14% en février par rapport au même mois de l'année dernière. Le précédent record de février datait de 2019 (2.003 faillites).

Le secteur de la construction est le plus touché par ce phénomène, avec 442 faillites en deux mois, un record. Cette situation n'est pas uniquement due au "contexte économique turbulent", selon GraydonCreditsafe, mais serait liée à l'attention accrue des services judiciaires à la prévention aux fraudes.

Les plus grosses faillites enregistrées depuis janvier touchent les entreprises MC Three Carpets à Waregem (262 emplois perdus), l'entreprise horeca Spookje à Gand (116 emplois) et le fabricant de produits cosmétiques Soprodal à Paal (113 emplois).