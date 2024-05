Record de faillites en Flandre au mois d'avril

Au niveau provincial, le Brabant flamand a enregistré 40% de dépôts de bilan en plus (pour atteindre 90), le Brabant wallon 58,62% (46) et la province de Luxembourg 66,67% (20).

Si au niveau national la tendance est légèrement en baisse, c'est parce que la Région bruxelloise (-27,08%) et la province de Namur (-54,55%) ont connu un mois plus calme. La Wallonie a vu le nombre d'entreprises mettre la clef sous la porte augmenter de 4,74% (par rapport à avril 2023) et la Flandre de 1,46%.

Sur les quatre premiers mois de l'année, un total de 3.946 faillites ont été déclarées dans le pays. Un montant proche du record de 2014, pointe GraydonCreditsafe. Les secteurs de la construction, des transports et du commerce de voiture sont les plus touchés. Ainsi que l'horeca. En Flandre, les 408 dépôts de bilan dans ce secteur font des quatre premiers mois de l'année 2024 les plus meurtriers pour l'horeca des 10 dernières années. A Bruxelles, le secteur a enregistré 8,79% de faillites supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier et la Wallonie 2,16%.