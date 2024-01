Record d'incidents aux Etats-Unis impliquant des lasers pointés vers des avions

"Un laser peut aveugler temporairement un pilote ou provoquer une blessure grave à l'oeil et la FAA prend cette menace très au sérieux", a déclaré le chef de cette agence fédérale, Michael Whitaker, dans une vidéo.

La FAA, l'agence américaine de régulation de l'aviation civile, a annoncé que des avions avaient été ciblés au total à plus de 13.000 reprises en 2023, soit une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente et -- de loin -- un record.

Les auteurs de ces actes risquent des amendes de la part de la FAA pouvant aller jusqu'à plus de 30.000 dollars pour plusieurs incidents, outre des sanctions pénales potentielles au niveau fédéral et local.

La plupart des incidents surviennent la nuit, lors des décollages et atterrissages.

Les autorités attribuent cette forte augmentation à la plus grande disponibilité d'achat de lasers sur internet, ainsi qu'à leur puissance accrue et à l'émergence de lasers de couleur verte, plus visibles.