Records de chaleur en plein hiver au Maroc

Le Maroc enregistre des records de chaleur cet hiver, marqué par le mois de janvier le plus chaud recensé dans le royaume depuis 1940, a indiqué mercredi à l'AFP la Direction générale de la météorologie (DGM), imputant le phénomène au réchauffement climatique.

Les précédents records nationaux s'établissaient à +2,9°C en janvier 2016, par rapport aux normales saisonnières, et à +1,5°C en janvier 2010.

Il s'agit "du mois de janvier le plus chaud depuis les premières mesures en 1940", a-t-il précisé à l'AFP.

"Ces événements récents au Maroc s'inscrivent dans une tendance mondiale" et "reflètent les conséquences du réchauffement climatique parmi lesquelles une intensification des phénomènes météorologiques", a noté M. Youaabed.

En février, plusieurs régions ont constaté une hausse de plus de 10°C par rapport aux moyennes mensuelles habituelles, d'après la DGM.

D'après le réseau européen Copernicus, le quart de l'ensemble de l'Europe et du nord du Maghreb est en situation de sécheresse, avec 19,3% des sols en déficit d'humidité (catégorie "warning") et 2,5% où la végétation se développe anormalement ("alerte", un état de sécheresse encore plus avancé), selon les calculs effectués par l'AFP.

La pluie doit revenir au Maroc dans les jours à venir mais seules des précipitations de grande ampleur pourront compenser les déficits et bénéficier au secteur agricole, qui emploie environ un tiers de la population en âge de travailler.