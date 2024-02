"Reculer sur les mesures de restauration de la nature serait une très mauvaise idée"

Le WWF a dénoncé lundi, dans une carte blanche signée par une cinquantaine d'organisations, les décisions politiques prises en réponse aux récentes manifestations d'agriculteurs et qui l'ont été, selon l'ONG environnementale, "au détriment de la nature et de l'environnement."

Et le WWF de rappeler les bienfaits d'une nature "robuste": les insectes pollinisateurs sont essentiels à nombre de productions agricoles, le carbone est davantage stocké par les sols et les arbres, l'agriculture est moins vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes,...

En outre, le secteur agricole n'est pas le seul à bénéficier d'une nature en bonne santé; rappelle-t-on puisque plus de 50 % de l'économie mondiale en dépend, selon les calculs du Forum économique mondial. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la mauvaise qualité de l'environnement contribue à un décès sur huit, soit 630.000 décès par an dans l'UE, et 11.700 décès en Belgique.

Constatant que notre système alimentaire est "confronté à des défis gigantesques" et estimant que le modèle agricole actuel a "atteint ses limites", le WWF se dit en faveur, à quelques mois des élections européenne, fédérale et régionale, d'un "véritable débat public." "Nous voulons un dialogue qui soit orienté vers la recherche de solutions. Nous devons et pouvons parvenir à une solution qui soit soutenue par tous les acteurs concernés."

Pour le WWF, enfin, "de nombreuses exploitations agricoles - agroécologiques et biologiques - nous prouvent déjà qu'il est possible de faire les choses autrement".