Regain de confiance sur les marchés après les mesures massives de soutien au système bancaire

Onze grandes banques américaines se sont engagées jeudi à voler à la rescousse de First Republic, la 14e banque des Etats-Unis par la taille de ses actifs, apaisant les craintes des marchés quant à une nouvelle faillite bancaire après celles de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate la semaine dernière.

Les marchés financiers reprenaient confiance vendredi après une semaine éprouvante pour le secteur bancaire, soulagés dans l'immédiat par le plan de sauvetage apporté à plusieurs banques américaines et au Credit Suisse, considéré comme un maillon faible en Europe.

Un effort salué par la Réserve fédérale américaine (Fed), le Trésor et deux régulateurs financiers, et qui a eu de quoi rassurer les investisseurs terrifiés par un possible risque de contagion à d'autres établissements bancaires.

En Europe, les indices boursiers montaient de 0,89% à Francfort, de 0,72% à Paris, de 1,10% à Londres et de 1,50% à Milan vers 09H00 GMT soutenus par un message de confiance au secteur bancaire de la Banque centrale européenne (BCE) qui s'est dite prête jeudi à intervenir si nécessaire pour "préserver la stabilité financière" dans la zone euro.

En Asie, les Bourses se sont remises des émotions de la veille se redressant de 1,2% à Tokyo et de 1,1% à Hong Kong.