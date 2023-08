Rejointe par Ruquier et pas à vendre, BFMTV prépare "BFM 2", un "canal digital"

Avec la "forte popularité" de sa nouvelle recrue, son directeur général Marc-Olivier Fogiel espère dynamiser cette tranche horaire très disputée.

Première chaîne d'info, BFMTV a vu sa part d'audience (PDA) reculer de 0,2 point sur un an pour la saison 2022-2023, à 3,1%, devant CNews (2,2%, +0,1 point) et LCI, qui a gagné 0,6 point à 2% de PDA.

BFM entend plus généralement poursuivre son développement sur le numérique, notamment via son projet" pour l'heure baptisé "BFM 2". Elle lancera ainsi sur internet et les télés connectées, courant 2024, une chaîne numérique avec une grille et un plateau dédiés.