Rémunération des agriculteurs: le patron d'Intermarché appelle à un texte "plus contraignant"

Le patron des Mousquetaires/Intermarché Thierry Cotillard a appelé jeudi à un texte Egalim "plus contraignant" pour mieux rémunérer les producteurs agricoles français, proposant notamment d'encadrer les négociations entre producteurs et transformateurs agro-industriels.

J'appelle à un texte qui soit plus contraignant et plus directif, avec davantage de transparence sur le prix auquel est acheté la matière première agricole."

Réponse: "Je salue les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, d'autant plus que tout en étant président des Mousquetaires/Intermarché je revendique des origines agricoles et que le sujet me touche donc à double titre. Je comprends les agriculteurs qui ont des demandes légitimes.

R: "Nous proposons la mise en oeuvre d'un mécanisme d'encadrement préalable des négociations entre les transformateurs (de l'agro-industrie) et les producteurs agricoles, comme le sont aujourd'hui celles entre distributeurs et industriels. On aurait un calendrier dédié à ces négociations, avec une date butoir au 1er décembre, date à partir de laquelle débuteraient les négociations entre les industriels et nous. Le coût de la matière première agricole pourrait être précisé systématiquement lors de la négociation entre industriels et distributeurs.

Q: Quelle est votre position sur les centrales d'achat européennes?

R: "Il faut faire preuve de discernement, non pas au niveau national mais européen. Il y a une guerre juridique, des distributeurs prennent des amendes, vont en arbitrage ou en appel en disant que le droit européen s'impose au droit français et qu'ils peuvent acheter à l'étranger sans que le droit français ne s'applique. On voit bien qu'il y a un flottement juridique pour lequel on n'a pas la sentence finale."