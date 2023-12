Rencontre tendue entre les responsables de l'aéroport de Charleroi et les riverains

Environ 300 personnes ont participé mardi soir à Gosselies (Charleroi) à la réunion d'information organisée dans le cadre de la demande de permis unique introduite par l'aéroport de Charleroi (BSCA). Par moments, la rencontre a donné lieu à des échanges tendus entre ses responsables et des riverains inquiets par la persistance des nuisances sonores et l'existence éventuelle de risques pour la santé.

Les habitants de 9 communes situées autour de l'aéroport avaient été conviés. Pour accueillir l'ensemble des participants, les équipes de l'hôtel où était organisée la réunion ont dû repousser certaines cloisons amovibles.

La demande de permis unique a deux volets : un premier environnemental avec une demande de renouvellement du permis d'environnement, qui viendra à échéance en 2025, et un second urbanistique avec la demande des autorisations nécessaires pour la régularisation du terminal 2 et l'extension de plusieurs zones comme celles de sureté, de reprise des bagages ainsi que plusieurs portes d'embarquement.