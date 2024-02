Rénovation énergétique: lancement de "Bail Renov'" pour conseiller bailleurs et locataires

Un dispositif gratuit d'aide et de conseil aux bailleurs et locataires, "Bail Renov'", a été lancé lundi à l'initiative de l'association éponyme et de l'Etat pour accélérer la rénovation énergétique des logements en location.

"Nous nous attaquons à un sujet qui est grave (...) celui de la lutte contre la précarité énergétique dans le champ locatif", a expliqué lors d'un point presse Philippe Pelletier, membre fondateur du dispositif.