Report d'audience pour l'homme suspecté d'avoir lancé un cocktail Molotov sur la police

Le 26 mars, les agriculteurs manifestaient à Bruxelles pour la troisième fois depuis le début de l'année. Des membres de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), de la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea), de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) et de la Fédération wallonne des agriculteurs (FWA) étaient notamment présents.

Selon les chiffres de la police, les manifestants s'étaient déplacés avec environ 250 tracteurs. L'action a été mouvementée : plusieurs personnes ont tenté de briser les barrages policiers avec leurs tracteurs et la police a dû immobiliser certains véhicules. Les agriculteurs ont mis le feu à des ballots de foin et à des pneus, ont lancé des pétards sur les forces de l'ordre et ont maculé de purin la fresque "The Future is Europe". Deux policiers ont été blessés et ont subi une incapacité de travail de 11 et 13 jours.