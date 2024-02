Reprise du trafic ferroviaire entre Anvers et Saint-Nicolas

La circulation des trains entre Anvers et Saint-Nicolas (Flandre orientale), qui avait été interrompue samedi aux alentours de 17h30 en raison d'une panne électrique à Beveren, a repris peu après 20h00, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel.

La panne de courant a été rétablie vers 20h15, ce qui a permis la reprise de la circulation des trains.

Plus tôt dans l'après-midi, le trafic ferroviaire avait également été interrompu une bonne heure entre Bruxelles et Louvain ainsi qu'entre Bruxelles et l'aéroport de Zaventem, là aussi en raison d'une panne d'électricité.