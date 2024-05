Reprise ou liquidation, le sort d'Ascometal examiné au tribunal

La chambre commerciale du tribunal de Strasbourg a commencé à examiner jeudi le devenir du groupe sidérurgique Ascometal France (1.200 salariés), qui fait l'objet de plusieurs offres de reprise partielle mais reste menacé d'une liquidation sans un soutien public.

Le groupe dispose de deux sites principaux de production, ses aciéries de Hagondange (Moselle) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), et de trois sites d'usinage et de parachèvement, à Custines (Meurthe-et-Moselle), au Marais (Loire) et Leffrinckoucke (Nord).