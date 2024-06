Resa a inauguré sa nouvelle passerelle cyclo-piétonne à Angleur

L'intercommunale de gaz et d'électricité Resa a inauguré ce mardi 4 mai, en présence des autorités locales et du ministre wallon de la Mobilité et de l'Energie, Philippe Henry, sa passerelle technique cyclo-piétonne qui enjambe le canal de l'Ourthe à Liège. L'investissement pour cet ouvrage, dont la gestion a été remise au Service Public de Wallonie (SPW), a coûté plus de 650.000 euros.