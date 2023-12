Restitution de 76 foulards Hermès volés au Musée de l'impression sur étoffes

Selon elle, 440 des 515 carrés Hermès dont disposait le musée ont disparu entre 2013 et 2017. A cela s'ajoute la disparition de 4.353 livres d'ouvrages (regroupant des milliers d'échantillons textiles), sur les 5.388 que comptaient les réserves du musée.

Ces foulards, fabriqués entre 1946 et 2015, provenaient en majorité de dons de la maison Hermès. "Cela révèle les liens privilégiés entre l'art et la mode, et tout l'intérêt du secteur du luxe pour un musée comme le nôtre, qui conserve l'histoire de l'impression du textile depuis 250 ans", a poursuivi Mme Fontaine.

"Et du point de vue de l'histoire de l'impression du textile, les carrés Hermès sont à l'origine de la technique du cadre à la lyonnaise, permettant des impressions de grande qualité et ensuite adoptée par de nombreuses manufactures jusqu'à aujourd'hui", a-t-elle expliqué, pour souligner la valeur patrimoniale de ces pièces.