Résultats en demi-teinte pour l'entreprise de construction CFE

Quant au carnet de commandes, il a dégringolé de 16,2% par rapport au 31 décembre 2022. Il a atteint 1,44 milliard d'euros. "Les conditions de marché défavorables actuelles caractérisées par une hausse sensible des taux d'intérêt combinée à une inflation élevée poussent certains clients de CFE, en particulier les promoteurs immobiliers, à postposer le démarrage de leurs projets pour lesquels les autorisations de bâtir ont été obtenues et les appels d'offre pour leurs nouveaux projets", commente l'entreprise.

Selon cette dernière, le secteur immobilier belge et luxembourgeois est affecté par la hausse combinée des taux d'intérêt et des coûts de construction. À ces aspects macro-économiques s'ajoute la faiblesse à court terme des activités ferroviaires de MOBIX (les voies ferrées, les caténaires et la signalisation). Autant de facteurs qui auront "un impact négatif sur les résultats de CFE au second semestre 2023 et très probablement également en 2024", conjecture le groupe.

En marge des résultats semestriels, CFE a annoncé par ailleurs l'acquisition du projet Kronos, complexe immobilier dans le quartier d'affaires de Luxembourg. BPI Real Estate (promoteur de CFE) injectera 64 millions d'euros dans le projet.