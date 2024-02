Résultats à la baisse et investissements en hausse dans une "année difficile" pour Umicore

Le groupe belge Umicore a enregistré des résultats à la baisse durant une année 2023 jugée "difficile", a indiqué vendredi l'entreprise spécialisée dans la technologie des matériaux. Elle pointe cependant une intensification de ses investissements et un flux de trésorerie toujours élevé.

Les revenus du groupe Umicore pour l'année 2023 se sont élevés à 3,9 milliards d'euros, contre 4,2 milliards l'année précédente. L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est également signalé à la baisse avec 972 millions d'euros, une diminution de 16% sur un an. L'entreprise pointe notamment la hausse du prix des platinoïdes et l'inflation pour expliquer cette décroissance. La marge d'Ebitda ajusté est toutefois maintenu à 25%, une satisfaction quant au plan stratégique du groupe.

Umicore a quasiment doublé ses dépenses d'investissements par rapport à 2022, passant de 470 à 857 millions d'euros. Une étape nécessaire "pour préparer notre trajectoire de croissance", selon le CEO Mathias Miedreich.