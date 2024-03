Résultats records pour Brussels Airlines en 2023

La compagnie affirme que son chiffre d'affaires a été porté par "19% de vols supplémentaires, une offre de réseau élargie, une demande accrue et des rendements plus élevés".

"Nous sommes fiers de clôturer l'année 2023 avec un solide bénéfice, après une réorganisation impactante et plusieurs années déficitaires. Cela prouve que notre travail acharné porte aujourd'hui réellement ses fruits", commente la Chief financial officer Nina Öwerdieck.

Brussels Airlines a transporté 8,29 millions de passagers sur l'année, soit 21% de plus qu'en 2022, mais toujours en deçà des niveaux d'avant la pandémie de covid.

Les effectifs de l'entreprise étaient au nombre de 3.394 en fin d'année (3.235 un an plus tôt) et devraient être environ 250 de plus dans un an.