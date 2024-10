Revenu agricole, prix: l'éternelle foire d'empoigne des négociations commerciales

A partir de novembre et jusqu'au 1er mars suivant, ils s'efforceront de s'accorder sur les conditions auxquelles une large part des produits garnissant les rayons des supermarchés seront commercialisés pendant l'année.

Les négociations commerciales sur les produits vendus en supermarchés n'ont pas encore commencé mais s'annoncent tendues: grande distribution et agro-industriels s'accusent déjà l'un l'autre d'être indifférents au sort de l'agriculture française.

L'ensemble va même rejoindre de vastes centrales d'achats européennes, Everest et Epic, rassemblant des enseignes comme Edeka (Allemagne) ou Picnic (Pays-Bas).

La dernière éruption est venue de l'annonce d'une alliance aux achats d'ampleur entre Les Mousquetaires/Intermarché, Auchan et ce qui reste du groupe Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...). Le 3e, 5e et 7e acteur de la grande distribution vont acheter ensemble une bonne partie de leur approvisionnement.

En attendant, les accusations mutuelles ont fleuri ces derniers jours entre acteurs coutumiers des passes d'armes. Les agro-industriels pointent des supermarchés qui "contournent allègrement la loi française" tandis que les industriels ne protègent que "leurs marges" et pas les agriculteurs, selon la grande distribution.

Or les centrales européennes sont régulièrement accusées de s'affranchir du droit français, notamment des diverses lois Egalim censées permettre une meilleure rémunération des producteurs agricoles.

- Budgets toujours tendus -

Pour la grande distribution, ces centrales et alliances à l'achat sont censées améliorer le rapport de forces face aux plus puissants industriels, multinationales (Ferrero, Nestlé, Procter & Gamble...) ou géants français (Lactalis, Agrial, Bigard...). Obtenir de meilleures conditions de vente est bénéfique pour le pouvoir d'achat des clients, assure le secteur main sur le coeur.

La hausse des prix s'est apaisée ces derniers mois mais le budget des consommateurs reste globalement sous tension. Le prix est plus que jamais le critère d'achat n°1 et les supermarchés s'efforcent d'être les moins chers possible pour attirer du monde, stratégie qui fait le succès du leader du secteur, E.Leclerc.