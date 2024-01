Rihanna, J-Lo, Zendaya: la semaine de la haute couture au firmament du glam

À ne pas confondre avec la semaine de la mode parisienne, la semaine de la haute couture féminine se déroule en janvier pour l'été et en juillet pour l'hiver, uniquement à Paris, car il s'agit d'une spécificité française protégée par un statut légal.

Jennifer Lopez chez Schiaparelli, Rihanna chez Dior: la semaine de la haute couture s'est ouverte lundi à Paris, avec une galerie glamour de vedettes et des créations radieuses pour cet "Olympe de la mode", vitrine d'une industrie qui brasse des milliards.

Chez Schiaparelli, serrées sur leur chaise: l'actrice Zendaya et la chanteuse Jennifer Lopez, carré effet cheveux mouillés, ou encore Carla Bruni. La femme au carré la plus célèbre de la mode, Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, a assisté au show éblouissant, cachée derrière ses lunettes de soleil, au sigle dissimulé pour ne fâcher personne.

Il s'agit d'un événement fermé, où seuls la presse et les clients peuvent assister aux présentations de pièces uniques nécessairement faites à la main.

Les meilleures clientes de la marque, de tous âges, ont été placées au premier rang, apprêtées avec des toilettes spectaculaires, de corsets, cages, sculptures en dorures et pierre précieuses, robes fendues...

La maison historique, qui ne fait que de la haute couture, a repoussé une nouvelle fois les limites du technologique, créant une minirobe en fragments de disques durs, microprocesseurs et disquettes.

Mais aussi, impossible d'échapper à l'esthétique western, décidément celle de la saison 2025, avec au milieu des fourreaux de velours et des dorures, une détonante veste à franges, clin d'oeil du designer à son Texas natal.

Chez Dior, au musée Rodin, une installation de l'artiste Isabella Ducrot a tapissé la gigantesque salle construite par LVMH pour ces 13 minutes de défilé.

La directrice des lignes féminines de Dior, Maria Grazia Chiuri, explique avoir plongé pour ce semestre dans la réflexion du philosophe de l'esthétique, Walter Benjamin, revenant à la définition de ce qu'est une oeuvre d'art.

Après des premiers et timides passages dans les tons beiges, le moiré, cet apprêt qui fait ondoyer le tissu, déferle sur les silhouettes féminines sublimées dans des robes fourreaux, aspect velours et épaules nues.

La coiffure, par la star britannique des ciseaux Guido Palau, est un chignon bas flou, quand l'ovale du visage est sublimé par un très chic et très Dior ruban fin de velours noir, noué à la nuque.

- "Stimuler les transactions" -

A noter aussi pour cette première journée de la haute couture: un défilé honorant les matières du continent sub-saharien chez le Camerounais Imane Ayissi, qui avait invité plusieurs joueurs de football, de Lilian Thuram à Mamadou Sakho.

Traditionnellement, la haute couture est aussi une démonstration de "soft power" dans la capitale de la mode.

Dans ce tour du monde des talents et des influences économico-artistiques, l'ambassadeur d'Inde Jawed Ashref a ainsi reçu à domicile la discrète créatrice Vaishali S., avec des déesses pieds nus et comme habillées par les dieux de la nature, toutes en robes de plumes et tressages végétaux.

D'un point de vue économique, "avec sa clientèle ultra select, non seulement la haute couture stimule les transactions, mais elle consolide la place de la capitale française en tant que centre mondial de la créativité", a déclaré à Fashion Network, le responsable de la Fédération française de la haute couture, Pascal Morand.

Trente maisons sont inscrites au calendrier officiel de la semaine de la haute couture, qui se déroule jusqu'à jeudi.