Rivian, concurrent de Tesla, supprime à nouveau des centaines d'emplois

Chez Rivian, un dixième des emplois seront supprimés. Le nombre exact de collaborateurs concernés n'est pas encore connu. Il y a un an, l'entreprise américaine comptait encore 14.000 travailleurs. Mais d'importantes suppressions d'emplois ont déjà été annoncées l'année dernière et en 2022 afin de réduire les coûts.

Rivian prévoit de construire environ 57.000 véhicules cette année, ce qui correspond plus ou moins à la production de 2023. Toutefois, cette prévision est loin de correspondre à l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur plus de 80.000 voitures assemblées en 2024.

Le marché global des voitures électriques est confronté à une demande plus faible en raison d'une inflation élevée et d'une diminution des subventions. "Nous croyons fermement à l'électrification complète de l'industrie automobile, mais nous sommes conscients des conditions macroéconomiques difficiles à court terme", a commenté RJ Scaringe, le patron de Rivian, dans un communiqué.

Sur le plan financier, son entreprise n'a pas non plus été à la hauteur au cours du dernier trimestre. Rivian a en effet perdu plus de 40.000 dollars par véhicule livré au cours des trois derniers mois de l'année, soit davantage que la perte d'un peu plus de 30.000 dollars par voiture enregistrée au troisième trimestre. Rivian a cependant considérablement réduit ses pertes par rapport à l'année dernière, lorsque l'entreprise était encore confrontée à des problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement.