Roularta acquiert trois magazines néerlandais

Roularta devient ainsi propriétaire de trois marques de magazines dans le segment de la pleine conscience aux Pays-Bas: Happinez, Yoga by Happinez et Psychologie Magazine.

"En plus des 25 autres marques de magazines déjà présentes dans le portefeuille de Roularta Media Group aux Pays-Bas par l'intermédiaire de sa filiale Roularta Media Nederland (notamment EW, Plus Magazine, Landleven, Beleggersbelangen, Truckstar, Delicious et leurs nombreuses extensions de ligne), le groupe renforce sa position en tant que deuxième plus grand éditeur de marques de magazines aux Pays-Bas", souligne-t-on dans un communiqué.