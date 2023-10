Roularta va imprimer des magazines de l'éditeur "The Financial Times"

L'éditeur The Financial Times (FT) a choisi Roularta Printing comme partenaire pour l'impression de ses magazines destinés au continent européen, au Moyen-Orient et à l'Afrique du Sud (EMEA), a annoncé lundi le groupe multimédia belge coté en bourse Roularta (RMG).

Les publications "How To Spend It", "Art of Fashion", "Business Education" et "FT Wealth" seront ainsi produites sur le sol belge.

"Notre attention continue à la durabilité a joué un rôle clé dans la décision de FT", se réjouit Steven Renders, General Manager chez Roularta Printing. "Cette année, nous avons investi 4,5 millions d'euros dans le remplacement de nos fours par des alternatives écoénergétiques. Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'un partenariat long et fructueux".