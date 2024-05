Royal Mail accepte une offre ferme de Kretinsky à 3,6 milliards de livres

Le conseil d'administration d'IDS et celui d'EP Corporate Group, société du milliardaire qui détient déjà 27,6% du britannique, "sont parvenus à un accord sur les termes et conditions d'une offre" à 370 pence par action, selon un communiqué publié sur le site internet de la Bourse de Londres.

IDS s'était dit mi-mai enclin à accepter cette offre, relevée par rapport à une proposition à 3 milliards de livres soumise le 9 avril, qui avait été jugée trop faible et rejetée - mais EP group disait vouloir "continuer à s'engager de manière constructive" avec le groupe de logistique.

L'offre a fait polémique dans la classe politique, alors que le parti travailliste, donné largement gagnant pour les élections du 4 juillet, a envoyé une lettre à M. Kretinsky pour demander "des garanties" notamment "que Royal Mail reste domiciliée au Royaume-Uni, y paie des impôts et y conserve son siège social".

"Royal Mail fait partie du tissu social britannique depuis des centaines d'années. EP group a le plus grand respect pour l'histoire et la tradition de Royal Mail, et je sais que posséder cette entreprise entraînera d'énormes responsabilités", a assuré Daniel Kretinsky, cité dans le communiqué mercredi.