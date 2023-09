Royaume-Uni: Aldi annonce des ventes record en pleine crise du coût de la vie

La chaîne allemande a vu ses ventes augmenter de près de 2 milliards de livres dans le pays en 2022, pour atteindre 15,5 milliards de livres (17,8 milliards d'euros).

Aldi, considéré comme le supermarché le moins cher du Royaume-Uni par l'association de consommateurs Which!, est devenu il y a un an la quatrième chaîne du pays en parts de marché, selon le cabinet d'études Kantar, doublant Morrisons, mais toujours derrière Tesco, Sainsbury's et Asda.

L'enseigne, qui dispose de 1.000 magasins dans le pays, s'est fixé début septembre un nouvel objectif à long terme de 1.500 points de vente au Royaume-Uni.