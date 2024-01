Royaume-Uni: des agriculteurs manifestent pour des contrats équitables avec les magasins

Des producteurs de fruits et légumes britanniques ont prévu de manifester lundi devant le Parlement à Londres, pour protester contre les contrats d'achats "injustes" qui les lient aux six principales enseignes de la grande distribution du pays.

Ils affirment que près de la moitié d'entre eux devront cesser leur activité dans les douze prochains mois à cause du manque de régulation dans le secteur agro-alimentaire.

Ces agriculteurs réclament que les "big six" - Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, Aldi et Lidl - respectent "sans exception" leurs engagements en terme de volumes de produits achetés et de prix.