Royaume-Uni: feu vert à un champ gazier décrié de Shell en mer du Nord

"Une fois opérationnel, le champ contribuera à maintenir la production nationale de gaz pour les foyers et les entreprises et la production d'électricité britannique", a fait valoir de son côté Shell dans un communiqué.

L'Autorité britannique du pétrole et du gaz (OGA) "a donné son accord" mercredi au champ gazier Victory, situé au nord-ouest des îles Shetland, et "le projet peut donc se poursuivre", selon un document officiel publié sur le site du gouvernement du Royaume-Uni.

L'entreprise a confirmé qu'elle investissait dans ce projet mais, interrogée par l'AFP, s'est refusé à préciser le montant injecté.

"La poursuite des investissements est nécessaire pour soutenir la production nationale [du Royaume-Uni], qui diminue plus rapidement que la demande de pétrole et de gaz" dans le pays, a assuré Simon Roddy, un responsable de Shell pour l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures, cité dans le communiqué.

Le champ Victory devrait entrer en service au milieu de la décennie et produire à son maximum suffisamment de gaz pour chauffer près de 900.000 foyers par an, selon Shell.