Royaume-Uni: mise en vente du Telegraph, l'un des groupes phares des médias britanniques

Le groupe de médias du quotidien britannique The Daily Telegraph, l'un des titres phares de la presse outre-Manche, propriété de la famille Barclay depuis 2004, a été mis en vente vendredi pour éponger de lourdes dettes, avec plusieurs acheteurs potentiels dans les starting-blocks.

"Les conseils d'administration des maisons mère de Telegraph Media Group Limited et du Spectator Limited annoncent que leurs conseillers vont lancer (vendredi) le processus de vente de chacune de ces entreprises", d'après un communiqué du Telegraph Media Group.

La banque Lloyds et sa filiale Bank of Scotland avaient indiqué en juin qu'elles comptaient mettre en vente le groupe pour se rembourser des impayés.

Plus tôt en octobre, la famille Barclay avait tenté, sans succès, de présenter une offre de dernière minute pour rembourser des dettes chiffrées à environ un milliard de livres (1,15 milliard d'euros) et reprendre le contrôle du groupe qui comporte aussi le Sunday Telegraph et le Spectator, selon la presse britannique.

D'après une source proche du dossier jointe par l'AFP, le groupe de presse allemand Axel Springer, éditeur du tabloïd Bild, fait partie des repreneurs potentiellement intéressés, tout comme le concurrent du Telegraph, DGMT, maison mère notamment du tabloïd de droite The Daily Mail.