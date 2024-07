Sabotages en France: "tous les trains" circulent "normalement" lundi matin, dit le ministre des Transports

JEAN-FRANCOIS MONIER

"Tous les trains" du réseau de lignes à grande vitesse français circulent "normalement" lundi matin, trois jours après des actes de sabotage survenus le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, a assuré le ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete.

"Je vous le confirme, ce (lundi) matin, tous les trains circulent, à la fois sur la ligne Est - ça c'était le cas depuis samedi -, la ligne Atlantique, hier (dimanche) on était déjà dans une situation quasi normale, et sur le Nord où hier on était à trois trains sur quatre, ça circule normalement aujourd'hui", a déclaré le ministre démissionnaire sur RTL.