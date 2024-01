Salvador: dans l'attente de la "Bitcoin city" promise

Las. Près de trois ans plus tard, pas la moindre brique n'a encore été posée et Corbin Keegan, 42 ans, attend toujours de devenir le premier résident de "Bitcoin city".

Lorsque le président Nayib Bukele a annoncé en 2021 vouloir bâtir la première "Bitcoin City" au monde, une métropole futuriste financée par des obligations en cryptomonnaies, l'Américain Corbin Keegan a plié bagage à Chicago et s'est rendu au Salvador.

Résolument optimiste, il prend son mal en patience à Playa Blanca, ville côtière de la municipalité de Conchagua. "J'attendrai le temps qu'il faudra. Ca va arriver. Alors je reste", dit-il à l'AFP, sirotant un café assis dans un hamac en bord de plage.

Il dit vivre de pêche et de petits boulots pour des voisins qui assurent à l'AFP avoir "adopté" celui qu'ils appellent "El Gringo".

L'érection de la "Bitcoin city" avait été annoncée en grandes pompes en novembre 2021 par le président Bukele, qui brigue dimanche sa réélection : zones résidentielles et commerciales de luxe, musées, gare, port et aéroport, et même un monument à la gloire de la cryptomonnaie sur la place centrale.