Samsung Electronics annonce une baisse de 37,7% de son bénéfice net au 3T

Samsung Electronics a également fait état d'un bénéfice opérationnel au 3T de "2.400 milliards de wons (1,7 milliard de dollars) sur la base de ventes importantes de modèles phares dans le domaine de la téléphonie mobile et d'une forte de demande d'écrans". Cela représente une chute de 77,57% en rythme annuel.

Il a toutefois plus que triplé par rapport au 2T 2023.

Bien qu'en fort recul par rapport à 2022, ce chiffre se situe bien au-dessus du résultat opérationnel du premier trimestre (640 milliards de wons, le plus faible depuis 2009) et du deuxième trimestre (670 milliards de wons).

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 50 milliards de dollars sur la période, contre 57 milliards de dollars l'an dernier, soit une baisse de 12%.

Samsung Electronics est le plus important fabricant de smartphones du monde et la filiale phare du groupe Samsung, de loin le plus grand des empires familiaux qui dominent l'économie sud-coréenne.