Samsung Electronics attend son plus faible bénéfice en 15 ans

Samsung Electronics a vu son bénéfice opérationnel reculer pour le sixième trimestre consécutif et s'attend à ce que son bénéfice opérationnel pour l'ensemble de 2023 soit à son niveau le plus faible en 15 ans, selon des résultats provisoires publiés mardi.

La firme sud-coréenne, confrontée à une faible demande en appareils électroniques grand public, table sur un bénéfice opérationnel en recul de 35% au quatrième trimestre, à 2.800 milliards de wons soit environ 1,9 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires devrait, lui, reculer de 4,9% à 67.000 milliards de wons.

Samsung Electronics est le plus important fabricant de smartphones du monde et la filiale phare du groupe Samsung, de loin le plus grand des empires familiaux qui dominent l'économie sud-coréenne.