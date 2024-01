Samsung optimiste pour 2024 grâce à l'intelligence artificielle

Entre octobre et décembre 2023, le bénéfice d'exploitation de Samsung a chuté de 34,57% sur un an à 2.820 milliards de wons (1,96 milliard d'euros), a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires pour la même période a reculé de 3,8% sur un an à 67.780 milliards de wons, et le bénéfice net de 73,4% à 6.340 milliards.

Samsung, l'un des plus grands fabricants de puces mémoire et de smartphones au monde, a mis en cause la faiblesse de la demande de produits électroniques grand public en 2023, liée à l'inflation.

Mais le groupe s'est dit optimiste pour 2024, année au cours de laquelle il prévoit "la reprise progressive de la demande de smartphones et d'ordinateurs" grâce à l'expansion de l'intelligence artificielle (IA) sur les appareils. Et ce malgré "divers obstacles potentiels, dont les politiques de taux d'intérêt et les questions géopolitiques".