Sanctionnée par l'APD, Black Tiger Belgium annonce interjeter appel

Mardi, l'Autorité de protection des données avait imposé une amende de 174.640 euros à Black Tiger Belgium, une entreprise spécialisée dans le big data et la gestion de données, pour diverses infractions au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

L'APD a constaté que Black Tiger Belgium, anciennement connue sous le nom de Bisnode Belgium, avait traité à grande échelle des données personnelles "sans informer les personnes concernées de manière proactive, individuelle et transparente". L'entreprise n'avait pas non plus répondu de manière complète aux demandes d'accès des personnes concernées, et son registre des activités de traitement était incomplet.