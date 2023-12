Sans conviction le BEL 20 se maintient de peu au-dessus des 3.700 points

Le BEL 20 et ses voisins devaient terminer partagés et peu modifiés jeudi, l'indice bruxellois concédant 0,19% à 3703,95 points avec 12 de ses éléments en baisse, Syensqo (91,65) en tête avec un recul de 1,45%.

Solvay (27,19) emmenait par contre les hausses en progressant de 1,72% en compagnie de arGEN-X (347,10) et Galapagos (36,98) qui gagnaient 0,38 et 0,54% alors que UCB (78,56) cédait 0,41%.

AB InBev (58,37) était positive de 0,10% contrairement à Ageas (39,19) et KBC (58,56) qui cédaient 0,41 et 0,07% ; Aperam (32,97) et D'Ieteren (177,50) reculant de 0,54 et 0,28%, Sofina (225,60) et GBL (71,10) de 0,79 et 0,73%, Cofinimmo (72,15) de 0,69%.