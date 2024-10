Santé mentale: les procureurs de 14 Etats américains attaquent TikTok

Le groupe a qualifié de "décevante" la décision de saisir la justice "plutôt que de travailler avec nous à des solutions constructives aux défis qui se posent à toute une industrie".

Outre la Californie et l'Etat de New York, se sont joints à la procédure l'Illinois, le Kentucky, le Massachusetts, le Mississippi, le New Jersey, la Caroline du Nord, la Louisiane, le District of Columbia (juridiction de la capitale fédérale Washington), l'Oregon, la Caroline du Sud, le Vermont et l'Etat de Washington.

Des actions similaires ont déjà été lancées par l'Utah, le Nebraska, le Kansas, le New Hampshire, l'Iowa et l'Arkansas.