SAS renoue avec les bénéfices au 3e trimestre, une première depuis 2019

De mai à juillet, la compagnie, dont les Etats danois et suédois sont les premiers actionnaires, a enregistré un bénéfice net de 461 millions de couronnes (environ 39 millions d'euros), contre une perte de 1,8 milliard un an plus tôt.

"Près de 7 millions de passagers ont voyagé avec SAS au troisième trimestre, le chiffre le plus élevé depuis la pandémie" de Covid-19, relève SAS dans son communiqué.