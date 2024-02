Schiphol dit mettre tout en œuvre pour disposer de suffisamment de personnel cet été

Selon Robert Carsouw, directeur financier de Schiphol Group, l'entreprise qui exploite les lieux, de nombreux agents de sécurité ont été embauchés récemment pour éviter le chaos de l'été 2022. À l'époque, de longues files d'attente s'étaient formées à l'aéroport en raison d'un manque de personnel de sécurité.

L'été dernier s'est, lui, déroulé de manière plus fluide. Les voyageurs étaient en effet mieux préparés, par exemple en préparant leurs bagages à main de manière plus efficace. Au final, 95% des passagers en partance ont ainsi passé les contrôles de sécurité en moins de huit minutes. Et, sur l'ensemble de l'année, 93% des passagers ont mis moins de 10 minutes pour ce faire, indique Schiphol dans ses résultats annuels. Le temps d'attente moyen était de trois minutes l'année dernière.