SD Worx s'exporte en Roumanie

SD Worx a acquis 80% des actions de la société roumaine et en en fera de même avec la participation restante en 2025.

L'entreprise roumaine est leader du marché dans son pays d'origine. Elle emploie 160 personnes et compte 750 clients employant 200.000 travailleurs. L'année dernière, Romanian Software a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros.

"Cette acquisition est une décision stratégique qui nous permet d'élargir notre portefeuille et notre présence locale en Roumanie, un marché dynamique à croissance rapide en Europe centrale et orientale", commente Kobe Verdonck, CEO de SD Worx. "Nous voyons un grand potentiel de croissance dans cette région et nous sommes convaincus que nos clients communs peuvent également en bénéficier."

SD Worx calcule les salaires d'environ 5,2 millions de travailleurs de 84.000 entreprises dans 26 pays. Cette année, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros.