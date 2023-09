Séance plombée par les banques centrales et le luxe pour la Bourse de Paris

La Banque d'Angleterre (BoE) a créé la surprise en maintenant ses taux directeurs à leur niveau actuel de 5,25%, marquant une première pause depuis le début de son cycle de relèvements des taux lancé en décembre 2021.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts des Etats touchent des plus hauts depuis plusieurs années: le taux d'intérêt à dix ans américain a atteint un nouveau plus haut depuis 2007 à 4,49%, l'équivalent allemand est grimpé jusqu'à 2,77%, au plus haut depuis 2011, et le dix ans français a dépassé les 3,30%, un record depuis fin 2012.

Le taux d'intérêt français à deux ans, s'est affiché pour sa part au plus haut depuis 2008 à 3,55%.