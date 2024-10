Sécurité à vélo: des centaines de personnes rassemblées à Paris contre la "violence motorisée"

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi à Paris dans l'émotion, pour demander un arrêt des "violences motorisées", quelques jours après la mort d'un cycliste de 27 ans dans la capitale, et réclamer des mesures pour pacifier la cohabitation entre cyclistes et automobilistes.

"A un moment, il faut se calmer, la route appartient à personne et à tout le monde", a dit à l'AFP Véronique, qui n'a pas souhaité préciser son nom de famille. "Ça aurait pu être moi, une voiture c'est une arme", s'est indigné cette trentenaire, qui circule tous les jours dans Paris en vélo électrique pour son entreprise de conciergerie, La fille à vélo.

"La violence motorisée tue. Nous voulons que les pouvoirs publics s'emparent vraiment du sujet", a réclamé Anne Monmarché, présidente de Paris en Selle, association qui milite pour améliorer les conditions de circulation à vélo et revendique un millier d'adhérents. "Il faut protéger les plus vulnérables. Paul n'est plus là, mais nous, on est là", a-t-elle ajouté à la fin de sa prise de parole, très émue.

Elle fera partie d'une délégation qui sera reçue lundi après-midi par le ministre des Transports François Durovray.

"L'idée est d'écouter les propositions des acteurs associatifs représentant les cyclistes dans le respect, afin de coconstruire ensemble les futures politiques", a indiqué son cabinet à l'AFP.