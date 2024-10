Semi-conducteurs: TSMC voit son bénéfice net bondir de 54,2% au 3e trimestre

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 54,2% au troisième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, un bond nettement plus important que celui attendu par les analystes.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 21,75 milliards d'euros, en hausse de 36% sur un an, a communiqué l'entreprise dans un communiqué.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui compte parmi ses clients Apple et Nvidia, contrôle plus de la moitié de la production mondiale de semi-conducteurs, utilisés dans tous les domaines, des smartphones aux missiles en passant par les voitures et les outils d'intelligence artificielle.

L'entreprise est aux prises avec les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine au sujet des restrictions d'importations de technologies, du commerce et de Taïwan.

TSMC a dit prévoir une hausse de près de 30% de son chiffre d'affaires annuel par rapport à 2023.