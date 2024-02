Shell: le bénéfice net annuel fond de 54% à 19,4 milliards de dollars

Le résultat reflète notamment "une baisse des prix" du pétrole et du gaz, "une baisse des volumes et une baisse des marges de raffinage", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le résultat net pâtit également de charges pour dépréciation et d'effets comptables négatifs totalisant 7,5 milliards de dollars.

Comme les autres majors du secteur, Shell avait profité un an plus tôt de la flambée des prix du gaz et du pétrole, dans un marché bouleversé par la reprise économique post-pandémie et l'invasion russe de l'Ukraine. Les cours ont reflué depuis ces sommets, même s'ils restent à des niveaux élevés.