Shurgard reprend un concurrent britannique

La société de stockage de courte ou longue durée Shurgard a conclu un accord en vue de l'acquisition de son concurrent britannique Lok'nStore, annonce-t-elle jeudi. L'opération valorise cette société à quelque 378 millions de livres sterling (plus de 440 millions d'euros).

Selon Shurgard, l'acquisition représente une "opportunité intéressante d'accélérer sa stratégie de croissance et de créer de la valeur pour les actionnaires". Avec Lok'nStore, le géant du stockage affirme pouvoir renforcer sa présence dans "les deux marchés cibles les plus attractifs en dehors de Londres": le sud-est et Manchester. "Cette nouvelle acquisition au Royaume-Uni nous permettra de doubler notre présence dans le pays", ambitionne le CEO Marc Oursin.

L'entreprise cotée en bourse prévoit de finaliser l'acquisition, en espèces, en juillet.